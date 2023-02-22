Монополярная или биполярная? Как отличить два разных типа депрессии

Психиатр Симуткин объяснил, как отличить два разных типа депрессии

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Оказывается, что у разных угнетенных состояний совершенно отличная друг от друга симптоматика.

Депрессию принято делить на два типа — монополярную и биполярную. Об этом рассказал доктор медицинских наук и психиатр Герман Симуткин изданию Газета.ру.

Монополярным принято считать классическое депрессивное состояние, а биполярным — чередование эпизодов депрессии с моментами мании. А именно чересчур повышенного настроения, беспорядочных всплесков энергии, импульсивной тратой денег, безудержным общением и верой в безграничность своих возможностей.

Симптомы обычной депрессии достаточно банальны — сниженное настроение, продолжительностью не менее двух недель, повышенная утомляемость и ангедония. Иногда они дополняются еще и пессимизмом относительно своих жизненных перспектив, суицидальными мыслями, проблемами с концентрацией внимания и снижением веса из-за потери аппетита.

У людей с биполярной депрессией дела обстоят несколько иначе.

«Этими симптомами могут быть, например, атипичные депрессивные симптомы, когда повышается сонливость вместо бессонницы при типичной депрессии, повышается аппетит вместо потери аппетита, увеличивается вес, появляется эмоциональная лабильность — когда наряду с подавленным настроением может сохраняться положительный отклик на некоторые аспекты окружающей жизни», — сообщил врач.

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