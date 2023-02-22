Владимир Путин передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

Глава китайской дипломатии Ван И прибыл в Москву 21 февраля и уже успел встретиться с Сергеем Лавровым и Николаем Патрушевым.

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Во время общения он передал «привет» председателю КНР Си Цзиньпину.

Также Путин попросил Ван И передать китайскому лидеру наилучшие пожелания и упомянул, что очень ждет его в Москве.

«Мы ждем председателя Китайской Народной Республики с визитом в Россию. Мы договаривались об этом раньше», — сказал глава государства.

Также в ходе встречи Владимир Путин отметил важность взаимодействия Москвы и Пекина для стабилизации международной обстановки. По его словам, Россия и Китай достигают новых рубежей.

Представитель КНР приехал в столицу РФ накануне и сразу встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Стороны условились общими усилиями противостоять всем формам одностороннего запугивания и единым фронтом выступать за поддержание стабильного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

До этого Ван И встретился в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и объявил, что будет углублять сотрудничество с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лавров рассмешил Ван И на переговорах.