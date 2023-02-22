«Я не все сделал»: Варшавер пожалел о главном из-за смерти Чунаева

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Артист был задействован в ведущих постановках «Ленкома» и оставался верным театру всю свою творческую жизнь.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер горюет в связи со смертью ведущего актера театра Бориса Чунаева и сожалеет, что не смог помочь коллеге, который последние месяцы провел в больнице. В этом он признался в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Как известно, артист посвятил одному из главных театров страны всю свою творческую жизнь, а это 50 с лишним лет. За такое время труппа и руководство становятся едва ли не родственниками, если не больше. Оттого и с потерями мириться больно, и чувство вины — пронизывающее. Хотелось помочь, но как — если возраст далеко за 80, а медицина не всемогуща.

«Мне жаль, что я не все сделал, чтобы ему продлить жизнь, но, к сожалению, его перевели из одной больницы в другую, сначала заболел ковидом, потом перевели в другое отделение. Светлая память»! — прокомментировал Марк Варшавер.

Он добавил, что Борис Чунаев был удивительным и человеком, и актером. Скромный, работящий и неоспоримо талантливый. С любыми ролями справлялся блестяще — главными или второстепенными, положительными или отрицательными.

«Он — талантливый человек, он — актер, который мог играть все, он характерный артист и очень много сделал для театра. Работал практически 56 лет. <…> Его уважали, любили в театре, он был безобидным человеком», — добавил собеседник.

Не обиделся на родной «Ленком» Чунаев и за то, что театр не так уж и баловал его ролями. По молодости такая роскошь была — артист выходил на сцену в «Юнона и Авось», «Пролетая над гнездом кукушки», «Поминальная молитва», но со временем приходилось довольствоваться тем, что предлагают. И артист делал это с благодарностью. Руководство в свою очередь очень ценило это качество.

«Это в начале, когда Марк Анатольевич пришел, получал много ролей, а потом стал работать меньше. Был внимателен к любым предложениям, отличался дисциплинированностью и делал все, что ему предлагалось. Он — один из тех, кто был украшением театра», — заключил Варшавер.

Как известно, Бориса Чунаева не стало в среду, 22 февраля, до своего 86-летия он не дожил всего два месяца. На счету артиста участие во многих спектаклях Марка Захарова. Среди них «Тиль», «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Пролетая над гнездом кукушки» и другие. Также актер известен зрителю по работам в кинокартинах «Баллада о старом оружии» и «Приход луны». Смерть актера стала второй за последние полтора месяца в «Ленкоме» — в начале января театр потерял актрису Инну Чурикову.

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