«Бездумная компания»: в МИД РФ назвали причину приостановки участия России в ДСНВ

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Глава государства объяснил, что РФ лишь замораживает свое участие в договоре, но не выходит из него навсегда.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал приостановку участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Основой причиной подобного решения политик назвал российско-американские отношения.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что страна вынуждена приостановить свое участие в ДСНВ. Он уточнил, что РФ не выходит из договора полностью.

Рябков объяснил, что на практике решение о приостановлении участия в ДСНВ означает, что действующие информобмены и уведомления больше не действуют. Он отметил, что федеральный закон уже принят и направлен на одобрение Совету Федерации.

«Мы исходим из того, что в нынешней ситуации кардинально изменившегося отношения с США к теме международной безопасности, продолжающихся попыток в самых разных сферах усилить давление на нас, на нашу страну, ведение дел в этой сфере так, как это было принято последние годы, более невозможно», — объяснил замглавы МИД журналистам.

Государственный деятель добавил, что Москва продолжит отслеживать действия США и их союзников. В том числе, подчеркнул он, важно наблюдать за принятием дальнейших контрмер Запада.

Сергей Рябков также рассказал, при каких условиях Россия сможет разморозить свое участие в ДСНВ. По его словам, решение о возобновлении исполнения обязательств договора является прерогативой президента страны, но пересмотреть заново свое решение он сможет только после изменения поведенческой модели Вашингтона.

«Если мы увидим, что появляется здравый смысл, если мы поймем, что эта бездумная, безоговорочная, абсолютно безостановочная компания по мобилизации, где только можно антироссийских настроений, попытки оказать на нас нажим в экономической сфере, политически продемонстрировать неприятие современной независимой России, как независимого самостоятельного, мощного полюса, складывающейся новой системы международных отношений. Когда мы увидим, что обнаружится проявление чего-то иного, альтернативного этому абсолютному доминированию антироссийских подходов политики США, тогда, возможно, появится основание для дополнительного анализа», — прокомментировал Рябков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ.