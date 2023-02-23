Певица Жасмин призналась, что очень ценит в мужчинах стойкость и преданность

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Артистка пережила тяжелые испытания во время первого брака и теперь выделила основные черты, которыми должен обладать настоящий мужчина.

Певица Жасмин (настоящее имя Сара Манахимова — Прим. ред.) выделила главные личностные качества, которые она ценит в мужчинах. Об этом артистка эксклюзивно рассказала 5-tv.ru после концерта «Ты мой герой!» в Крокус Сити Холле в Москве.

Так, идеальный мужчина в глазах Жасмин — это сильный духом, но в то же время чувствительный человек.

«Сильный духом, стойкий, верный, понимающий, чувствительный. Пусть будет даже эмоциональный. Но, самое главное, чтобы он был еще и преданным», — сказала певица.

Первый муж Жасмин оказался тираном. В браке с ним она настрадалась, а после развода разучилась доверять мужчинам. Растопить сердце певицы смог предприниматель Илан Шор, за него Жасмин впоследствии вышла замуж, а также родила дочь Маргариту и сына Мирона. От первого брака у певицы есть сын Михаил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жасмин призналась в желании стать молодой бабушкой.