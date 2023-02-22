В Кремле сообщили, когда Путин встретится с Ван И
Денис Птицын 19
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Встреча российского лидера и главы китайской дипломатии предполагалась, но официально до последнего момента анонсирована не была.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в диалоге с журналистами проинформировал о предстоящей встрече главы государства с главу китайской дипломатии Ван И.
Он сообщил о том, что в настоящее время Путин находится в Кремле и готовится к встрече с Ван И.
«С Ван И — через час. <…> Приветственные слова и там и там мы планируем», — лаконично поделился подробностями представитель Кремля.
Он добавил, что также в столице планируется встреча Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как началась встреча Сергея Лаврова и Ван И.