В Кремле сообщили, когда Путин встретится с Ван И

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Встреча российского лидера и главы китайской дипломатии предполагалась, но официально до последнего момента анонсирована не была.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в диалоге с журналистами проинформировал о предстоящей встрече главы государства с главу китайской дипломатии Ван И.

Он сообщил о том, что в настоящее время Путин находится в Кремле и готовится к встрече с Ван И.

«С Ван И — через час. <…> Приветственные слова и там и там мы планируем», — лаконично поделился подробностями представитель Кремля.

Он добавил, что также в столице планируется встреча Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как началась встреча Сергея Лаврова и Ван И.