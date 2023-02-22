Британцы посоветовали Байдену молиться после его слов об Украине

В Британии Байдену после слов об Украине посоветовали молиться на Путина

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Американского президента уличили во лжи и обвинили в развязывании и поддержке конфликта в Незалежной.

Читатели Daily Mail раскритиковали главу США Джо Байдена, который назвал российского президента Владимира Путина диктатором, который должен проиграть.

Американскому президенту напомнили, что только благодаря сдержанности лидера России до сих пор не начался ядерный конфликт.

«Мистер сумасшедший, позвольте мне сказать вам вот что: молитесь, чтобы Путин продолжал проводить свою политику, потому что именно он сдерживает мир от начала ядерной войны», — обратился к Байдену один из комментаторов.

Его поддержали многие другие читатели издания, обвинив американского президента в развязывании и поддержке войны на Украине.

«Байден не хочет мирных переговоров по Украине, он умеет только разжигать конфликты»;

«США — самая большая угроза миру»;

«Байден втягивает нас в третью мировую войну»;

«Это война, на 100% сделанная Байденом», — резко высказываются пользователи.

Также, судя комментариям, можно сделать вывод, что американский президент не пользуется доверием на Западе, многие граждане там уличают его во лжи.

«Каждый раз, когда Байден говорит, его ложь становится все больше, и смехотворно, что кто-то ему верит»;

«Мы не враги России, заявил Байден, и объявил о новом пакете санкций и вооружений против России», — иронизируют читатели.

Кроме того, американскому президенту предрекают поражение в конфликте на Украине и обвиняют в расцвете коррупции в США из-за вмешательства в дела других стран.

«У Байдена есть история успеха в одном — в неудачах»;

«Америка не переживет Третью мировую войну. Она уже обанкротилась и развалится из-за внутренних разногласий. Половина ее граждан ненавидит другую половину, и половина мира ненавидит ее. Китай улыбается»;

«Старческий Байден все еще в замешательстве. Увидев всю разруху, он все еще думает, что Украина побеждает»;

«США потратили 140 миллиардов долларов за 20 лет боевых действий в Афганистане. Администрация Байдена потратила за год на Украине 113 миллиардов долларов. Вы действительно думаете, что все деньги идут на поле боя?» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские пользователи Twitter задумались о переезде в Россию после слов Путина об аморальности Запада.