Разведчик США Риттер заявил о поражении Украины в конфликте с Россией

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Польша скоро сможет наблюдать Россию в бинокль недалеко от своих границ.

Вопреки утверждениям Запада, киевский режим уже потерпел поражение в противостоянии России. Об этом заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США, бывший инспектор ООН по контролю над вооружением в Ираке Скотт Риттер.

«Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена», — прокомментировал он в интервью изданию Mysl Polska.

Украина, в основном, полагается на артиллерию во время боевых действий, что, по мнению экс-разведчика, спровоцирует истощение вооружения ВСУ к июню. Он отметил, что НАТО уже не сможет направить новое вооружение Киеву к тому моменту.

Риттер добавил, что Польша, которая продолжает требовать увеличения военной помощи украинской стороне, только начинает осознавать фактический проигрыш Незалежной. По его словам, Польша скоро будет стоять с биноклем и смотреть на Россию, подбирающуюся к ее границам.

Страны Запада продолжают твердить, что Украина должна выйти победителем из спецоперации. США и Европа наращивают поставки вооружения. Москва неоднократно предупреждала, что военная помощь западных стран не повлияет на исход СВО, а лишь затянет конфликт и повлечет лишние жертвы.

РФ направила странам североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что любые грузы, содержащие военную помощь Киеву, превратятся в законную цель для России. В МИД РФ подчеркнули, что НАТО «играет с огнем».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал инициатора войны на Украине.