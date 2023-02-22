Пожар на складе в Красноярске сняли на видео с высоты птичьего полета

Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 7000 квадратных метров

Фото, видео: Telegram / ГУ МЧС России по Красноярскому краю; 5-tv.ru

Складские помещения загорелись днем 22 февраля. Сообщений о пострадавших нет.

Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до семи тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Возгорание на складских помещениях, расположенных на улице Свердловской, началось днем 22 февраля. Все люди были эвакуированы своевременно и оперативно, информации о пострадавших нет.

Подразделения продолжают работу по недопущению распространения огня. К тушению привлечены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона численностью более 70 специалистов, а также 20 единиц техники.

Начальник главного управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин ранее сообщил, что ликвидации пожара препятствует большая горючая загрузка помещений.

Ранее 5-tv.ru писал, что выжившие рассказали о пожаре в московском отеле «МКМ».