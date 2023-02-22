Пожар в гостинице в Москве: хроника событий

Фото, видео: Григорьев Максим / ТАСС; 5-tv.ru

Следователям удалось выяснить, что неизвестный злоумышленник подпалил строительный мусор, лежавший на пятом этаже. Огонь очень быстро перекинулся на двери, люди оказались заблокированы внутри.

Количество погибших при пожаре в московском общежитии выросло до семи человек, — еще одна женщина умерла в больнице. Тем временем СК сообщил о задержании подозреваемого по уголовному делу о гибели людей.

По данным следствия, мужчина, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершил поджог помещений пятого этажа.

Огонь вспыхнул в коридоре, у дверей комнаты, где проживали сразу две многодетные семьи. Корреспондент «Известий» Мария Зверева всю ночь работала на месте ЧП, у нее последняя информация.

Люди выламывали двери и выпрыгивали из окон. Пламя очень быстро распространилось на несколько квартир. В такой ловушке на верхних этажах оказались сразу несколько человек, и еще до приезда пожарных прохожие кинулись им на помощь.

Люди спускались по пожарным лестницам самостоятельно, пожарные эвакуировали оттуда более трехсот человек. Вот сейчас они до сих пор прочесывают здание с фонариками, смотрят есть ли закрытые двери и возможно кто-то остался внутри. Первые четыре этажа здания принадлежат гостинице, выше — общежитие, многие помещения сдаются в аренду сравнительно недорого — судя по объявлениям — от 11 тысяч в месяц, поэтому комнаты редко пустовали.

Некоторые жильцы уверены — подожгли специально: пожар мог начаться из-за конфликта детей с выпивающими соседями.

Из горящей квартиры дети выбирались через окно. Несколько малышей надышались угарным газом и получили ожоги — сейчас они с мамами в больнице, остальных — забрали родственники.

Жители дома говорят, что узнали о пожаре только когда почувствовали запах дыма, хотя в здании есть сигнализация. Два с половиной года назад ее проверяли специалисты и нашли ряд нарушений в работе системы. Их, видимо, так и не устранили. В последнее время сигнализация часто срабатывала вхолостую. И в какой-то момент жильцы просто перестали на нее реагировать. В этот раз на некоторых этажах тревога все-таки прозвучала, но почему-то отключилась через несколько секунд.

Что на самом деле стало причиной пожара выяснят следователи. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Прокуратурой проводится проверка. А жильцов дома на время расселили по хостелам.