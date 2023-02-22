Появились жуткие кадры последствий пожара в московском отеле «МКМ»

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

В результате пожара в центре Москвы погибли семь человек, среди жертв есть дети.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры из сгоревшего здания отеля «МКМ» в Москве. На видео можно увидеть, что в комнатах сгорела абсолютно вся мебель, остались лишь обуглившиеся части дивана и кровати, а также стиральной машины.

Пожар в здании отеля произошел вчера поздним вечером. На данный момент насчитывается 11 пострадавших и семь погибших.

Известно, что пожар начался на пятом этаже 16-этажного здания. Первые четыре этажа занимает сам отель «МКМ», а все этажи выше — это квартиры из бывшего общежития.

Фото, видео: Прокуратура Москвы / ТАСС; Прокуратура Москвы; 5-tv.ru

По словам очевидцев, пожар мог произойти из-за поджога, так как жильцы пятого этажа конфликтуют между собой.

Огонь очень быстро распространился на несколько квартир. Люди выламывали двери и выпрыгивали из окон. Несколько детей надышались угарным газом и получили ожоги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека пострадали при пожаре в жилой многоэтажке в Петербурге.