«Байден сказал, что Запад нам не враг»: Лавров рассмешил Ван И на переговорах

В Москве встреча Сергея Лаврова и Ван И началась с шутки

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Предполагается, что на встрече с главой МИД России китайский дипломат раскроет план Пекина по урегулированию украинского конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмешил главу китайской дипломатии Ван И на начавшихся переговорах. Фото со смеющимися политиками опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не знаю, что такого Сергей Викторович сказал Ван И, но я бы назвала эту фотографию „Ты, слышал, Байден сказал, что Запад нам не враг“», — прокомментировала снимок она.

Встреча высокопоставленных дипломатов России и Китая проходит в эти минуты в Москве. Представитель КНР приехал в столицу РФ накануне и сразу встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. По итогам этой встречи в МИД Китая сообщили, что стороны условились общими усилиями противостоять всем формам одностороннего запугивания и единым фронтом выступать за поддержание стабильного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Известно, что перед приездом в Россию китайский дипломат посетил Францию, Италию и Германию, где участвовал в Мюнхенской конференции по безопасности. Предполагается, что на переговорах с главой МИД РФ Ван И может раскрыть план Пекина по урегулированию украинского конфликта.

В Кремле не исключили, что политика из КНР примет и президент России Владимир Путин.

Ранее политолог Антон Бредихин в комментарии 5-tv.ru заявил, что Ван И привез с собой в Москву «очень ценный документ», касающийся перспектив сотрудничества двух стран. По мнению эксперта, речь идет о построении военно-политической линии сотрудничества Китая и России в глобальном пространстве.