Агата Муцениеце будет судиться с Прилучным из-за квартиры

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До недавнего момента актриса заверяла, что делить ей с бывшим нечего. Оказалось, что очень даже есть.

Бывшая супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце подала на актера в суд. Иск касается прав артиста на пользование квартирой в Москве, сообщил источник 5-tv.ru.

Он уточнил, что в заявлении актриса просит снять Прилучного с регистрационного учета в столичной квартире в районе Речного вокзала. В той самой, которую знаменитости приобрели еще до развода. Ее стоимость оценивается примерно 30 миллионов рублей. При расставании делить недвижимость супруги не стали, но с одним условием: загородный дом, который они тоже нажили в браке, отойдет Павлу.

До недавнего момента все всех устраивало. Агата в интервью заявляла, что имущественные споры, к счастью, решены полюбовно — никаких громких разделов, скандалов и бесконечных претензий. Бывшие даже пытались дружить ради общих детей и летали на совместный отдых. Тем не менее всех острых углов обойти, видимо, не удалось, раз исполнитель главной роли в «Мажоре» не стал добровольно выписываться из квартиры.

С юридической точки зрения, прописка никак не ограничивает права на квартиру Агаты Муцениеце: она — собственник, зарегистрированные могут только владеть и пользоваться, но не распоряжаться. Однако есть нюанс — российское законодательство позволяет родителям регистрировать своих детей по месту их прописки, и согласие собственника жилого помещения для этого не нужно.

Возможно, именно этот момент озадачил актрису, ведь у ее экс-супруга скоро снова родится ребенок от новой жены Зепюр Брутян. Кто знает, где отец решить зарегистрировать малыша. Если в квартире Агаты, то у нее потом могут возникнуть сложности при продаже жилья — дело в том, что до 18 лет снять детей с регистрационного учета без согласия родителей невозможно. Актриса, вероятно, решила перестраховаться, подав на бывшего суд. Первое заседание по делу состоится в начале марта в Головинском районном суде.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись летом 2020 года. Этому предшествовали громкие скандалы в семье. Актриса призналась на всю страну, что пережила домашнее насилие, а еще в том, что вместе с детьми жила в страхе. Найти взаимопонимание после случившегося пара смогла только через два года, супруги решили поддерживать общение ради общих детей, для которых расставание родителей не прошло безболезненно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Агата Муцениеце ответила на упреки о своей ненужности мужчинам.