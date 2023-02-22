Минздрав утвердил перечень рецептурных препаратов для онлайн-продажи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Дистанционную продажу лекарств пока запустят в рамках эксперимента — в Москве, Подмосковье и в Белгородской области.

Российский Минздрав утвердил перечень рецептурных препаратов, которые можно будет покупать дистанционно. Всего — около тысячи наименований.

Отмечается, что это лекарства самых разных терапевтических групп. При этом в список не вошли препараты на основе этилового спирта, сильнодействующие, наркотические и психотропные средства. Их, как правило, необходимо принимать под наблюдением врача.

Пока практику онлайн-продажи рецептурных лекарств планируют опробовать в Москве, а также в Московской и Белгородской областях. Старт эксперимента намечен на 1 марта.