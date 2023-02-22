Виноватых нет? Чем закончилось заседание Совбеза ООН по взрыву на «Северных потоках»

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Небензя отметил, что репутация американского журналиста, расследовавшего дело о взрывах на «Северных потоках», не позволяет сомневаться в достоверности результатов.

Заседание Совбеза ООН для обсуждения подрыва «Северных потоков» наконец-то состоялось. Встреча, организованная по инициативе Москвы, переносилась дважды. Постпред России при организации Василий Небензя поднял вопрос о необходимости немедленного расследования диверсии.

Отдельное внимание на заседании уделили нашумевшему отчету американского журналиста Сеймура Херша, который со ссылкой на анонимные источники обвинил американские власти в подрыве газопровода. Российский представитель напомнил, что репутация американского журналиста не позволяет сомневаться в достоверности его расследований.

«В случае с подрывом „Северного потока“, не вызывает сомнения ни мотив преступления, ни его исполнитель. Ни способ, которым преступление было совершено. Если нашим американским коллегам нечего бояться, если они не сомневаются в ошибочности выводов своего соотечественника, то США ничем не рискуют. Мы все в этом сможем достаточно быстро убедиться. И будем добиваться поиска наказания других акторов, посягнувших своими действиями на международные мир и безопасность», — сказал Небензя.

Заместитель генсека ООН Джеффри Сакс заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть обвинения в диверсиях, и ожидает результатов национальных расследований. А вот официальная позиция Вашингтона совсем не изменилась.

«Позвольте четко обозначить. Обвинения, согласно которым США были причастны к этому саботажу — абсолютная ложь. США непричастны, вообще», — заявил американский представитель.

Китай присоединился к обсуждению и отметил, что диверсии на «Северных потоках» нанесли огромный ущерб энергетической безопасности. По словам постпреда КНР, ООН должна как можно скорее найти виновного. Что касается США, то слов о невиновности недостаточно — нужно предъявить доказательства.