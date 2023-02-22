Депутаты Госдумы предложили наладить массовое восстановление б/у автозапчастей

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Законодательная инициатива, которая затронет всех российских автомобилистов, скоро поступит в правительство.

В России хотят восстанавливать и использовать б/у автозапчасти. «Известия» ознакомились с инициативой, которая будет направлена в кабмин.

Депутаты четырех комитетов Госдумы предлагают урегулировать порядок утилизации машин с повторным использованием комплектующих. Восстанавливать детали обяжут и инвесторов, которые производят авто. Помимо этого, им нужно будет раскрывать сервисные и технические документы по машинам.

В условиях санкций восстановление запчастей просто необходимо. Отсутствие этой индустрии станет причиной массовых поломок автомобилей. Объединить станции техобслуживания и восстановителей должен будет специально созданный центр.