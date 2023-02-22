Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

По факту гибели семи человек уже возбуждено уголовное дело. Жильцов дома на время расселили по хостелам.

В центре столицы загорелся отель. Погибли семь человек, еще 11 пострадали. Огонь вспыхнул на пятом этаже 16-ти этажного здания. Пламя моментально отрезало все пути к выходу. Причиной пожара мог стать поджог и устроил его один из постояльцев. С места ЧП — корреспондент «Известий» Мария Зверева.

Люди выламывали двери и выпрыгивали из окон. Пламя очень быстро распространилось на несколько квартир. В такой ловушке на верхних этажах оказались сразу несколько человек. И еще до приезда пожарных прохожие кинулись им на помощь.

«Мимо проходил, увидел, что девушка кричала на балконе: „Помогите!“ Я сразу туда зашел, поднялся без маски, без ничего, зашел в эту комнату — там нашел бабушку. Бабушку вытащил, девушку не мог найти», — рассказал мужчина.

«Люди спускались по пожарным лестницам самостоятельно. Пожарные эвакуировали оттуда более 300 человек. Вот сейчас они до сих пор прочесывают здание с фонариками, смотрят — есть ли закрытые двери. Возможно, что кто-то остался внутри», — рассказала корреспондент.

Первые четыре этажа здания принадлежат гостинице, выше — общежитие. Многие помещения сдаются в аренду сравнительно недорого. Судя по объявлениям, от 11 тысяч в месяц, поэтому комнаты редко пустовали.

«Там длинный коридор и комнаты идут по две, 18 и 12 квадратных метров», — рассказал житель общежития.

Что самое удивительное, в квартире, где начался пожар, проживали сразу десять человек — две мамы и их дети.

«Восемь человек в этой квартире находилось. Я знаю эту семью, многодетная, не совсем благополучная. Дети там адекватные все. Квартира очень маленькая, две мамы», — рассказала жительница дома.

Некоторые жильцы уверены — подожгли специально. Пожар начался из-за конфликта детей с выпивающими соседями.

«Они шкаф собирали, стучали. Соседям это не понравилось. И они думают, что это из-за этого случилось. Из-за того, что они шумели», — рассказала еще одна жительница дома.

Из горящей квартиры дети выбирались через окно. Несколько малышей надышались угарным газом и получили ожоги. Сейчас они с мамами в больнице, остальных — забрали родственники.

«Я потом открыла дверь, а там огонь. Я закрыла и к окну побежала», — рассказала девочка.

Жители дома говорят, что узнали о пожаре только когда почувствовали запах дыма, хотя в здании есть сигнализация. Более того, в последние месяцы она часто срабатывала вхолостую. Люди даже признаются, что на оповещения уже не реагировали. В этот раз на некоторых этажах тревога все-таки прозвучала, но почему-то отключилась через несколько секунд. Возможно, из-за этого многие не сразу поняли, что нужно бежать.

«У нас вообще не было слышно, на 13-м, соседи бегали и кричали, стучали по дверям: «Выходите, выходите», — рассказала жительница дома.

«Ничего не было, никто ничего не выгонял. Это уже когда ребята, наши знакомые позвонили. Вы, говорят, там горите. Я смотрю в окно… там толпа стоит, пожарные, это дико», — пожаловался еще один житель дома.

Что на самом деле стало причиной пожара — выяснят следователи. По факту гибели семи человек уже возбуждено уголовное дело. Жильцов дома на время расселили по хостелам.



