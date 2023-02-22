«Загнала под лавку»: как Кейт Миддлтон одержала победу над Меган Маркл

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По мнению королевских экспертов, жена принца Уильяма уже готова стать королевой Великобритании.

Жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон победила главную соперницу — супругу принца Гарри Меган Маркл. Такое мнение высказал королевский эксперт и писатель Николас Оуэн, пишет Express.

Герцогиню Кембриджскую безжалостно осуждали поначалу за «не голубую кровь», чрезмерную приверженность монаршим порядкам и страх нарушить протоколы, мол, ни грамма дерзости и никакой изюминки. Спустя время гнев сменился народной любовью, уверен журналист, Миддлтон стала одной из самых популярных королевских особ.

По мнению Оуэна, о Гарри и Меган после серии скандалов вскоре перестанут говорить. Если когда-то у пары и были заступники, то сегодня британцы в них разочарованы. И несмотря на громкие и резонансные претензии герцогов Сассекских к семье, их желание во что бы то ни стало потопить родственников сводит симпатии на нет. В стране и мире все меньше людей поддерживают кампанию Гарри и Меган против Букингемского дворца, уверяет эксперт.

Грязные подробности жизни в Великобритании из уст бежавших в США Сассексов, вопреки ожиданиям, не подпортили репутацию Уильяма, его отца и жены. В своих мемуарах принц Гарри подробно описал свой первый сексуальный опыт, неоднозначно высказывался о матери (принцессе Диане), обвинял брата и папу в жестокости и так далее. Но в результате только сам и получил порцию критики со стороны читателей и авторитетных экспертов.

«Кейт загнала Меган под лавку, задвинула на самый дальний фон. Вы слышали в последнее время что-то о Меган? Нет, и если они с Гарри не поменяют свое отношение к семье, то дальше будет хуже. Люди в них разочарованы», — говорит Николас Оуэн.

Как отмечает автор, смерть королевы Елизаветы II стала очередным показателем достоинств и недостатков ее внуков. Кейт и Уильям посвящают покойной праздничные службы, делятся, что скучают, а Гарри и Меган продолжают искать способ уколоть родню побольнее очередной провокацией. Миддлтон тем временем, несмотря на занятость и наличие троих детей, берет на себя новые обязанности, поскольку она стала следующим претендентом на престол.

Оуэн заявил, что у герцогини Кембриджской пять месяцев ушли на то, чтобы совместить имеющуюся нагрузку с дополнительной, которую предполагает «новая роль в семье». Эксперт полагает, Кейт уже предвидит свой статус королевы Великобритании. Более того, она уже готова представлять страну на мировой арене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему после всех скандалов принца Гарри и Меган Маркл все-таки пригласили на коронацию Карла III.