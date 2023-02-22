Глава МИД Словакии обматерил Виктора Орбана за его позицию по Украине

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Венгерский премьер не спешит разрывать отношения с Россией, чем выводит из себя некоторых коллег.

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер резко высказался, приправив речь матом, в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Вместе с ним досталось и председателю словацкой партии «Курс — социальная демократия» Роберту Фицо. Об этом сообщает издание pluska.sk.

Главу МИД Словакии возмутила позиция Будапешта по ситуации на Украине и нежелание разрывать отношения с Москвой. Дипломат считает, что венгры должны были поддерживать Киев, объединившись с соседями по Евросоюзу. Он привел в пример американского лидера Джо Байдена, который на днях встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал новое оружие на полмиллиарда долларов.

По словам Качера, его оппоненты придерживаются политики «не наша война». Они также не хотят поставлять Незалежной военную технику и боеприпасы, так как считают, что накачивание страны оружием только продлевает и усугубляет конфликт. Словацкий министр иностранных дел считает, что венгры поступают «не по-христиански».

«У меня есть только одно послание для соратников Владимира Путина, особенно из Прикарпатья и высокогорья, для всех, кто хочет мира ценой разрушения Украины: «Иди на ***!» — сказал Качер.

Как известно, после визита в Киев глава США направился в Польшу. В Варшаве он произнес речь, в ходе которой анонсировал новые антироссийские санкции, а также обратился напрямую к гражданам РФ. Байден заявил, что Штаты и НАТО не планируют контролировать Москву или уничтожать, а жителей страны не считают врагами. Но не все поверили президенту так, как поверил, например, Качер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и официальный представитель МИД Мария Захарова ответили на обращение Джо Байдена.