Глава МИД Словакии обматерил Виктора Орбана за его позицию по Украине

Рита Цветкова 26

Глава МИД Словакии Качер обматерил Виктора Орбана за отказ вооружать Украину

Глава МИД Словакии обматерил Виктора Орбана за его позицию по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Reiner Zensen via www.imago-imag

Тема:
Украинский кризис
Тема:
Спецоперация

Венгерский премьер не спешит разрывать отношения с Россией, чем выводит из себя некоторых коллег.

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер резко высказался, приправив речь матом, в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Вместе с ним досталось и председателю словацкой партии «Курс — социальная демократия» Роберту Фицо. Об этом сообщает издание pluska.sk.

Главу МИД Словакии возмутила позиция Будапешта по ситуации на Украине и нежелание разрывать отношения с Москвой. Дипломат считает, что венгры должны были поддерживать Киев, объединившись с соседями по Евросоюзу. Он привел в пример американского лидера Джо Байдена, который на днях встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал новое оружие на полмиллиарда долларов.

По словам Качера, его оппоненты придерживаются политики «не наша война». Они также не хотят поставлять Незалежной военную технику и боеприпасы, так как считают, что накачивание страны оружием только продлевает и усугубляет конфликт. Словацкий министр иностранных дел считает, что венгры поступают «не по-христиански».

«У меня есть только одно послание для соратников Владимира Путина, особенно из Прикарпатья и высокогорья, для всех, кто хочет мира ценой разрушения Украины: «Иди на ***!» — сказал Качер.

Как известно, после визита в Киев глава США направился в Польшу. В Варшаве он произнес речь, в ходе которой анонсировал новые антироссийские санкции, а также обратился напрямую к гражданам РФ. Байден заявил, что Штаты и НАТО не планируют контролировать Москву или уничтожать, а жителей страны не считают врагами. Но не все поверили президенту так, как поверил, например, Качер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и официальный представитель МИД Мария Захарова ответили на обращение Джо Байдена.

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