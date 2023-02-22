Время для похвалы за старания: китайский совет дня на среду, 22 февраля

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В этот день лучше отдать предпочтение рабочим делам, нежели сердечным.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 22 февраля?

В среду с неба могут сыпаться подарки в виде давно заслуженных слов похвалы и даже денежных бонусов. Если вы давно и настойчиво добивались чего-то, то энергии среды помогут вам это получить. Общественное и личное признание, прибавка к зарплате, выгодная сделка — готовьтесь к тому, чтобы принять и поблагодарить.

Совет дня: проведите в среду важный разговор с начальством о том, что пора бы вас повысить по службе, и заодно увеличить зарплату. Для таких тонких дел очень важно выбирать правильное время, поэтому поддержка энергий должна быть очень кстати.

Предостережение дня: не стоит в среду брать кредиты и вступать в отношения с обременительными и неравносторонними обязательствами.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.