Лепс рассказал о новой возлюбленной: «Она немножечко моложе меня, лет на 30»

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Музыкант развелся с супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет и вырастил троих детей, чуть больше года назад.

Народный артист РФ Григорий Лепс перестал скрывать перемены в личной жизни. На концерте «Ты мой герой» в Крокус Сити Холле он с удовольствием обсудил с журналистами появление новой возлюбленной, хотя имя ее пока предпочел не называть. Представители прессы спросили, с кем музыкант провел недавний отпуск в Таиланде. Прежде на фотографиях певца была замечена таинственная незнакомка.

Оказалось, внимательные пользователи соцсетей поспешили с выводами. Женщина, которая сфотографировала исполнителя для его блога — не его новая пассия. По словам Лепса, в Таиланде отпуском он наслаждался в гордом одиночестве. Но это вовсе не означает, что он в принципе одинок.

«Я сказал, что у меня есть девушка, но я не говорил, что она была со мной в Таиланде. Поделюсь, очень хорошая женщина, очень красивая женщина, я ей предан, я ей восхищаюсь, она — настоящая женщина. Она немножечко моложе меня, лет на 30», — с улыбкой рассказал артист.

Григорий Лепс был женат дважды. С первой супругой Светланой Дубинской он познакомился в музыкальном училище города Сочи, избранница родила ему дочь Ингу. В прошлом году наследница подарила знаменитому папе первого внука. Вторая жена исполнителя Анна Шаплыкова была танцовщицей балета Лаймы Вайкуле. Пара воспитывала троих общих детей, девочек Еву и Николь и сына Ивана. В ноябре 2021 года Шаплыкова подала заявление на развод, спустя месяц брак был официально расторгнут.

Ранее, писал 5-tv.ru, эксперт по нумерологии Фарида Красавкина поставила Григорию Лепсу неутешительный диагноз. Она заявила, что артист брезгливо относится к женщинам.