Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Народный артист РФ развелся с супругой Анной Шаплыковой, которая родила ему троих детей, после 20 лет брака.

Народный артист России Григорий Лепс стыдится расставания с женой Анной Шаплыковой и распада его семьи. Так певец ответил на вопрос о поступке, за который он переживает больше всего. Сказав фразу, он сделал паузу, будто сдерживая подступающие слезы. Исполнитель откровенно поговорил с журналистами, в том числе и о личной жизни, за кулисами концерта «Ты мой герой» в «Крокус Сити Холле».

«Я думаю за поступок… Ну, вот что я потерял семью. Постоянно видимся и с супругой, и с детьми, я до сих пор считаю их своей семьей. Можно ли было избежать? Понимаете, бог решает, не я решаю. Так получилось. Но каяться я буду только перед ним и отвечать тоже перед ним», — заявил Лепс.

Артист был женат дважды. Первая супруга, с которой он познакомился в музыкальном училище города Сочи, родила ему девочку Ингу. Дочь выбрала себе творческую профессию — окончила Американскую академию драматических искусств в Нью-Йорке, пробовала себя в качестве актрисы и певицы. В прошлом году подарила знаменитому папе первого внука.

Вторая жена Григория Лепса Анна Шаплыкова была танцовщицей в балете певицы Лаймы Вайкуле. В этой семье на свет появились две наследницы, Ева и Николь, и сын Иван. В ноябре 2021 года супруга артиста подала заявление на развод, спустя месяц брак был официально расторгнут.

Ранее, как писал 5-tv.ru, музыкант был замечен в компании новой возлюбленной на отдыхе в Таиланде.