«Пишу со дна»: Дарья Мельникова ответила на слухи о своем алкоголизме

Фото, видео: Федосенко Наталия / ТАСС; Instagram* / melnikovadsh

Новости об алкоголизме актрисы заполонили сеть после ее интервью для популярного подкаста.

Актриса Дарья Мельникова превратилась в алкоголика в серии распространившихся в СМИ статей после ее неосторожного высказывания в интервью. В одном из популярных подкастов звезда сериала «Папины дочки» рассуждала о славе, обрушившейся на нее в юном возрасте. По словам артистки, для нее это стало испытанием, которое едва не окончилось трагедией. После съемок девушка увлеклась спиртным.

«У меня только восемь классов образования, потому что весь девятый снималась, потом сдала экзамены, а десятый и 11-й сдавала экстерном. Я понимаю прекрасно тех детей, которые больше в профессию не возвращались. Не могу сказать, что я спилась, но близка к этому», — сказала Мельникова.

Фраза, вырванная из контекста, украсила множество заголовков, после чего 31-летняя актриса «превратилась в маргинала», влачащего свое существование в обнимку с бутылкой «на дне». Прочитав о себе такое во время отдыха на Мальдивах, Мельникова решила дать ответ. Вышло едко и с юмором.

«Пишу со дна, здесь ******* (Здорово. — Прим. ред.)», — написала артистка под фото на пляже.

Дарья Мельникова отдыхает на Мальдивах, но и здесь нет ей покоя от журналистов. Фото: Instagram* / melnikovadsh

«Дно» Мельниковой, очевидно, выглядит как мечта для многих — белый песок, солнце и теплые волны. Звезда также записала видео, на которых высмеяла прессу, следящую за каждым ее шагом: сама придумала несколько натужных заголовков вроде «Дарья Мельникова выложила в личный блог свой вздох».

Повышенное внимание к актрисе в последнее время объясняется не только успехами в карьере. Ее бывший муж Артур Смольянинов** громогласно покинул страну, сделав ряд антироссийских высказываний в связи с ситуацией на Украине. Мельникова с двумя сыновьями осталась на родине и теперь ей приходится постоянно находиться в «лучах славы» экс-супруга.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — признан иноагентом по решению Минюста РФ.