Два человека погибли при пожаре в отеле «МКМ» в Москве

Фото: МЧС России / ТАСС

По уточненной информации от МЧС, всего в результате возгорания пострадали девять человек.

Два человека погибли и девять пострадали при пожаре в отеле «МКМ» в Москве. Об этом сообщили в МЧС.

Пожар в отеле «МКМ» произошел вечером 21 февраля. Прибывшие на место спасатели локализовали огонь на площади 100 квадратных метров. Им также удалось эвакуировать 200 человек.

По информации 5-tv.ru, пожар начался на пятом этаже 16-этажного здания. Гостиница занимает первые четыре этажа, а выше — квартиры из бывшего общежития. Очевидцы считают, что причиной возгорания мог стать поджог. Жильцы соседних квартир на пятом этаже давно конфликтовали друг с другом.

ОБНОВЛЕНИЕ 23:40.

По данным МЧС, число погибших в результате пожара в здании отеля «МКМ» увеличилось до шести человек. Среди них четверо взрослых и двое детей.

Ранее 5-tv.ru публиковал предварительный список пострадавших в результате пожара в отеле «МКМ».