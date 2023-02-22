Сенатор Джабаров сравнил «аморфную» речь Джо Байдена и послание Владимира Путина

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Накануне американский президент посетил Киев, объявил о новых санкциях против РФ и пакете помощи Украине, после чего уже из Варшавы обратился к российскому народу.

Президент США Джо Байден выбрал не лучший момент для выступления с речью об Украине, в которой нашлось место и адресному обращению к российскому народу. Не стоило делать это сразу после послание главы РФ Владимира Путина — на его фоне американский лидер выглядел блекло.

Все в речи Байдена «было аморфно, слабо аргументировано, нарочито оптимистично» и в целом фальшиво. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Думаю, что советники Байдена допустили огромную ошибку, посоветовав ему выступить после послания Владимира Путина. В мире сейчас нет национального лидера, способного на равных дискутировать с Путиным. Даже заочно», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Американский лидер побывал в Киеве накануне. Там он встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пообещал ему очередной пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, а также анонсировал новые антироссийские санкции. Байден таким образом, по собственным словам, публично поддержал Украину, ее «демократию и суверенитет». На следующий день отправился в Польшу.

В ходе выступления в Варшаве президент США заявил, что ни Вашингтон, ни его западные партнеры не стремятся контролировать или уничтожать Россию. Он обратился напрямую к гражданам РФ, сказав, что Штаты и НАТО не считают россиян врагами.

В своем послании к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Запад привык «плевать на весь мир». Он подчеркнул, что ни одно государство в мире не имеет такого количества военных бах во всех точках земного шара, а также напомнил — НАТО продолжает расширяться, игнорируя требования Москвы дать гарантии безопасности. Украинский народ президент назвал «заложником киевского режима и его западных хозяев». Последних Путин объявил главными виновниками украинского конфликта.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин оценил влияние западной культуры на молодежь России.