Американцы задумались о переезде в РФ после слов Путина об аморальности Запада
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Американцы признались в Twitter, что Владимир Путин «сделал много верных замечаний».
В США поддержали заявление президента РФ Владимира Путина о серьезном нравственном и моральном упадке Запада. Некоторые пользователи Twitter из Штатов даже задумались над тем, чтобы переехать в Россию.
По мнению некоторых жителей Америки, именно Путин «был бы лучшим союзником, чем все страны НАТО».
«Честно говоря, я бы предпочла Путина Байдену», — написала Ann Walker.
Некоторые и вовсе удивились, что согласились с мнением российского лидера.
«Никогда не думала, что соглашусь с ним», — написала Angie.
«Да, и это печальное обвинение в адрес нашего коррумпированного правительства. Я согласен с Путиным», — добавил Deplorable Dane.
Американцы признались, что Владимир Путин «сделал много верных замечаний».
21 февраля состоялось долгожданное послание российского президента Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства указал, что Запад своими устоями пытается изнутри подорвать общество и нанести «стратегическое поражение» России.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как на Западе отреагировали на послание Путина.