«Тут родился, тут и лягу»: SHAMAN заявил о готовности жить и работать только в РФ

SHAMAN заявил, что готов жить и работать только в России

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

Певец Ярослав Дронов высказался и о коллегах, уехавших за границу после начала спецоперации.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что не представляет свою жизнь и творчество за пределами России.

«А где еще мне жить и работать? Только в России. С ней связана моя судьба, о ней мои мысли, здесь мое будущее, она вдохновляет меня на творчество. Я часть этой страны. Тут родился, тут вырос, тут я и лягу», — заявил артист в комментарии ТАСС.

При этом коллег, которые покинули Россию после начала спецоперации по защите Донбасса, SHAMAN не осуждает. Он заявил, что это был их выбор.

«Они сделали свой выбор, а я сделал свой, потому что я — русский», — подчеркнул певец.

На днях артист побывал с благотворительными концертами в Херсонской области, чтобы поддержать военных и местных жителей. Певец выступил в освобожденном от украинских националистов Мариуполе, а также в Луганске. Зрители горячо приветствовали знаменитого исполнителя и долго не хотели отпускать со сцены.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев назвал гимном СВО песню «Встанем» певца Ярослава Дронова.