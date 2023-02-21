Жена Эмина Агаларова показала фотографию подросшей дочери

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Популярный артист и бизнесмен — многодетный отец. У него растут двое мальчишек от дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой и девочка Афина от модели Алены Гавриловой.

Увидеть четырехлетнюю дочь певца Эмина Агаларова и модели Алены Гавриловой Афину поклонникам доводится нечасто, но недавно звездная мама сделала исключение. В личном блоге она опубликовала пару фотографий наследницы, правда со спины. Родители девочки берегут ее от прессы, а также не показывают лица в социальных сетях. На очередном снимке Афина символично запечатлена рядом с золотой клеткой, наблюдающей за птицей.

К 43-м годам Агаларов, выступающий под псевдонимом Emin, стал не только популярным исполнителем и внушительным бизнесменом, но и многодетным отцом. У него двое сыновей от дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой — Али и Микаил родились в 2008 году. Первый брак артиста продлился почти десять лет. Второй был заключен в 2018, в том же году на свет появилась и Афина.

В Новый год, 31 декабря, Афине исполнилось четыре года. Фото: Instagram* / agavrilova777

Когда девочке было два года, Эмин объявил о расставании с Гавриловой. По словам певца, развод произошел по его вине. В интервью Ксении Собчак Агаларов признался, что сложный характер помешал личному счастью, и потому он решил обратиться за помощью к психологу. О бывшей певец говорил с уважением, благодарил за прожитые вместе моменты. Но разрыв оказался не окончательным. Летом прошлого года в сети появились совместные фото — вся семья в сборе на отдыхе.

Позже Эмин в интервью Надежде Стрелец заявил, что воссоединился с Гавриловой и они снова живут под одной крышей. Выяснилось, что свое примирение пара скрывала от общественности более года.

Ранее, писал 5-tv.ru, Агаларов объяснил, почему снова сошелся с Гаврилиной.

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