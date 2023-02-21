Байден назвал российскую спецоперацию испытанием для США, ЕС и НАТО

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Американский лидер заявил, что Вашингтон и его союзники объединились против России на Украине.

Российская спецоперация по защите Донбасса стала испытанием для США, Евросоюза и НАТО. Об этом заявил американский лидер Джо Байден во время визита в Польшу.

При этом он подчеркнул, что «НАТО не будет разделена и не устанет», указав, что Вашингтон и его союзники объединились против действий России на Украине.

Также американский лидер объявил, что саммит Североатлантического альянса в 2024 году пройдет на территории США.

«В следующем году я приму всех членов НАТО на саммите в США. Вместе мы отметим 75-летие самого сильного оборонительного союза в мировой истории», — заявил Байден.

Известно, что в этом году члены блока собираются в литовском Вильнюсе.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что Россия использует силу, чтобы остановить войну, развязанную Западом. По словам главы государства, реакция России была необходима для защиты людей на исторических землях страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин сообщил о том, что Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь.