Ольга Бузова опровергла слухи о беременности

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Телеведущая продемонстрировала подписчикам свою тонкую талию и плоский живот.

Слухи о беременности Ольги Бузовой вновь разгорелись недавно после того, как певица опубликовала фото в обтягивающем платье с немного выпирающим животом. Однако на днях телеведущая опровергла эту информацию, опубликовав новые снимки.

На фотографиях Бузова позирует на фоне водопада в купальнике, демонстрируя свою фигуру — тонкую талию и плоский живот.

Кроме того, незадолго до этого Бузова пожаловалась, что у нее отекает тело из-за жары. Сейчас певица находится в командировке в Африке. Она рассказала, что спасается от отеков с помощью гимнастики.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Бузова переполошила подписчиков, представ перед ними в непривычном образе: без макияжа и ретуши. На видео певица показала себя рядом со слоном во время прогулки по сафари.