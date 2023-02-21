«Вместе не жили»: правильно ли сделала Стоцкая, что не говорила детям о разводе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Личный архив Натальи Панфиловой; 5-tv.ru

Правильно ли врать своим детям о ваших отношениях?

Когда в семье наступает момент объявления детям о разводе, родители начинают странно себя вести. Некоторые, вообще, предпочитают скрывать этот факт. Так, артистка Анастасия Стоцкая, например, скрывала их с мужем развод от детей около трех лет. О том, правильно ли так делать и бережет ли это психику детей, рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru семейный психолог Наталья Панфилова.

По ее словам, все дело вообще не в разводе, а в том, какие отношения у родителей между собой. Например, после развода Стоцкой с Сергеем Абгаряном, им удалось сохранить дружеское общение. Мужчина продолжает принимать участие в жизни детей до сих пор. В таком случае, по словам психолога, дети могли не знать про «официальный развод», но они уже заранее догадывались, что их жизнь поменялась, а папа мог даже и не жить вместе с ними на протяжении хоть трех лет

«Жизнь детей здесь не сильно зависела от того, стоит там штампик или нет», — пояснила эксперт.

Другое дело, если в семье всегда все было идеально, но родители резко решили развестись. Это уже ни от кого не скроешь, считает психолог.

Однако Панфилова добавила, что если при расставании отец все еще хочет общаться с детьми, то говорить о разводе детям сразу не стоит.

«Развод — это техническая процедура, а вот разъезд родителей, нарушения связей внутрисемейных — это совсем другое. Поэтому когда детям говорят о том, что родители развелись, то эта информация для детей, как бы, ни о чем. Им больше интересно, как теперь поменяется их жизнь», — говорит эксперт.

Психолог считает, что правильнее всего начать с того, чтобы объяснить своим детям об изменениях в их жизни, но успокоить, что папа так и останется папой и будет с ними продолжать общаться. Единственное изменение — он просто не будет ночевать дома.

«Задача взрослых при разводе — не сообщить детям про развод, а рассказать об изменениях в семье», — заключила Панфилова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему певица Анастасия Стоцкая долго хранила молчание о разводе.