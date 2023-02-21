Политолог Потуремский назвал речь Путина ответом на запрос российского общества

Фото, видео: © РИА Новости; ВКонтакте / Виктор Потуремский; 5-tv.ru

Обращение президента к Федеральному собранию стало большим событием с точки зрения власти и граждан России.

В российском обществе сформировался большой запрос на темы, которые были затронуты президентом РФ Владимиром Путиным в его обращении к Федеральному собранию. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Он уточнил, что речь, в частности, идет о вопросах, связанных с ходом специальной военной операции (СВО), а также с мерами по поддержке мобилизованных и их семей.

«Запрос в обществе на это был очень большой, и послание — это большое событие с точки зрения власти и российского общества», — подчеркнул Потуремский.

В свою очередь политолог и журналист Юрий Светов обратил внимание на то, что в своем обращении глава государства озвучил конкретные предложения по поддержке семей военнослужащих, участвующих в СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал поддержку спецоперации россиянами проявлением патриотизма. Глава государства отметил, что большинство граждан поняли смысл действий России.