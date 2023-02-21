Путин обращением к Федеральному собранию разрушил ожидания Запада о крахе экономики РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ohde/face to face; 5-tv.ru

Запад мечтал, что инфляция в России уйдет к двузначным числам, но этого не случилось.

Пока президент обращался к Федеральному собранию, рубль демонстрировал уверенный рост, а доллар и евро снизились. И это лучшая иллюстрация того, что в принципе происходит с российской экономикой на фоне санкций. Как сказал президент «их» — то есть западные ожидания — не оправдались. Продолжит корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.