Весь в долгах: оскандалившийся Артур Смольянинов* скрывал свою ситуацию

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem/IZVESTIA

А вдруг знаменитости еще придется вернуться в Россию? Но из-за долгов он не сможет выехать обратно за границу.

«Главный предатель Родины» актер Артур Смольянинов*, оскандалившийся на своих высказываниях по поводу спецоперации на Украине, оказался не таким уж и идеальным. Он сбежал из России, так и не оплатив налоги на 100 тысяч рублей. Об этом пишет KP.RU.

Согласно информации издания, в базе ФНС у актера значится долг по налогам 92,4 тысячи рублей.

По словам адвоката Андрея Алешкина, несмотря на свою политическую позицию Артур Смольянинов* должен исполнять гражданские обязательства и законодательство Российской Федерации.

«Даже если пока артист не собирается возвращаться на Родину, его долги могут аукнуться неприятностями: начислением пеней, блокировкой банковских счетов и так далее», — заявил эксперт.

Более того, задолженность более 30 тысяч рублей блокирует для должника выезд за границу.

Адвокат посоветовал Смольянинову* все-таки оплатить долги, ведь мало ли что… Быть может, актеру еще придется вернуться на свою Родину.

Артур Смольянинов* с осени 2022 года живет в Латвии. Недавно звезда фильмов «9 рота» и «Кто, если не мы» заявил в интервью, что если бы он принимал участие в конфликте на Украине, то воевал бы на стороне ВСУ. Также актер сказал, что ему «плевать» на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». А еще он признался, что готов стрелять в своего коллегу Сослана Фидарова, который сейчас защищает Донбасс.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актер «9 роты» Фидаров пригрозил побить Смольянинова*.

* — признан иноагентом в РФ.