«Привез ценный документ»: политолог раскрыл тайную цель визита Ван И в Москву

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; ВКонтакте / Антон Бредихин; 5-tv.ru

Высокопоставленный китайский дипломат встретится с главой МИД Сергеем Лавровым, а, возможно, и с президентом Владимиром Путиным.

Глава китайской дипломатии Ван И неслучайно прибыл в Москву именно в тот день, когда президент России озвучивал свое послание Федеральному собранию. Представитель Китая привез с собой «очень ценный документ», касающийся перспектив сотрудничества двух стран. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал научный сотрудник института Китая и современной Азии РАН Антон Бредихин.

«Безусловно, Ван И привез с собой очень ценный документ, а именно стратегию глобального развития Китая, которая во многом соответствует интересам России», — заявил он.

Политолог считает, что в ходе встречи Ван И с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым будет обсуждаться углубление партнерства государств в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и связки ОДКБ — Китай. То есть речь будет идти о построении военно-политической линии сотрудничества в глобальном пространстве, подчеркнул эксперт.

Кроме того, отметил Бредихин, визит Ван И подтверждает, что Россия намерена продолжать стратегию переориентирования экономики, культуры и общественного развития в сторону Востока, и Китай здесь выступает ее стратегическим партнером.

«Также будут согласованы определенные шаги по Украине и Тайваню. И соответственно, в рамках общей стратегии будет выработана позиция по противостоянию США и всему „коллективному Западу“ по этим вопросам», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И прибыл в Россию в рамках европейского турне. На 22 февраля у него запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Кроме того, в Кремле не исключили, что высокопоставленного китайского дипломата примет президент России Владимир Путин.