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В российском МИД уже давно раскусили доброжелательность Франции. В чем ее «троянский конь»?

России есть чем ответить французским противотанковым ракетным комплексам (ПТРК) в зоне специальной военной операции (СВО). Как пишет издание EADaily, украинским националистам негласно поставят ПТРК пятого поколения семейства Missile Moyenne Porte (MMP) Akeron.

Данное вооружение способно бить с позиций, которые расположены вне зоны прямой видимости цели. Ракеты комплекса Akeron оснащены электронными самонаводящимися головками. У них в свою очередь есть инфракрасные матричные фотоприемники с высоким разрешением, а также CCD/ТВ-датчики.

Первые имеют высочайшую защиту от помех, а вторые захватывают низкоконтрастные и абсолютно «холодные» тела днем. Помимо всего прочего, при помощи сверхтонкого волоконно-оптического и криптонеуязвимого кабеля передачи телеметрической информации и радиокоманд управления, операторы Akeron корректируют траекторию полета, перезахватывая более важную цель.

Еще возможно донаведение на более уязвимый сектор верхней танковой бронепроекции или боевой машины пехоты (БМП). Akeron обладают функцией беглой оптико-электронной локационной разведки, находясь в это время на высоте до двух с половиной километров.

Российским аналогом французской системы является дрон-камикадзе «Ланцет-3/М», который уже показал себя в зоне СВО, поразив несколько десятков украинских БМП и танков. В частности, российским оружием били в ослабленные борты и верх техники.

В арсенале РФ есть и противотанковая управляемая ракета (ПТУР) семейства «Корнет/-Д». Ее можно применять на высотах и промышленных фортифицированных узлах.

Россия продолжает спецоперацию на Украине. Несколько дней назад французский президент Эммануэль Макрон говорил, что Париж никогда не приемлет идею поражения РФ. Однако действия Франции говорят об обратном.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в МИД России ответили на доброжелательность Макрона.