Путин пообещал увеличивать МРОТ в России в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перед правительством поставлена задача, чтобы люди ощутили реальный рост заработных плат.

Власти России будут только увеличивать минимальный размер оплаты труда выше инфляции. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию.

Глава государства предложил с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда дополнительно проиндексировать на 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда увеличится на 18,5% — до 19 тысяч 242 рублей.

«Около 13% с этих повышенных сумм государство вернет людям из уплаченного ими подоходного налога. И, конечно, необходимо не только поднять сумму вычета, но и повысить его востребованность, чтобы вычет предоставлялся быстро и дистанционно. Не обременительно для граждан», — заявил президент.

К слову, еще в 2022 году МРОТ в России уже повышали дважды, в общей сложности почти на 20%, а в прошлом месяце выплаты проиндексировали на 6,3%.

Сегодня, 21 февраля, Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию РФ. Выступление длилось чуть меньше двух часов, его большая часть связана с проведением специальной военной операции (СВО), а тематикой послания были экономика и социальная сфера.

Ранее 5-tv.ru рассказал о главных заявлениях Путина из послания Федеральному собранию.