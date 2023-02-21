Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Артист оставил после себя не только богатую музыкальную коллекцию.

Певец Иосиф Кобзон оставил после себя не только богатое музыкальное наследие — у него еще и большая семья, двое детей и семеро внуков, а вместе с ними подрастает и четырехлетняя «малышка».

Как рассказывает издание dni.ru, появилась она на свет в 2019 году, в Сочи, и все благодаря вдове Иосифа Давыдовича — Нелли Кобзон. Тогда в память о любимом муже она посадила оливковое дерево, а поддержали ее этом деле 42-летняя дочь Наталья и 17-летняя внучка Мишель. Таким образом на территории одного из отелей — «Жемчужина» — солнечного города была заложена оливковая роща. И место выбрано не случайно: когда-то, в 1973-м, народный артист выступал и на самом открытии курортного учреждения.

Теперь эта территория основательно связано с именем певца — деревце прижилось и окрепло, а весной еще и радует отдыхающих своим цветением. Навещает «малышку» и сама Нелли Михайловна, ведь именно здесь было много счастливых моментов в жизни семейной пары.

«Я хожу и вспоминаю, где мы с Иосифом поднимались по лестнице, где обедали, где сидели, где выходили погулять. Тут все помнит Иосифа. Мы ведь ездили сюда почти 30 лет», — сказала она.

Кстати, это не единственное оливковое дерево, связанное с именем певца. Еще одному Иосиф Давыдович лично дал жизнь, правда не в России, а в Израиле. Высадил его певец в парке, который украшают все библейские растения.

«Оно там прижилось. Надеюсь, что и сочинское пустит корни», — надеется вдова музыканта.

Нелли Кобзон была счастлива в браке с Иосифом Кобзоном почти 50 лет, и разлучила супругов только смерть. Вдова народного артиста была третьей женой знаменитости, но именно с ней певец обрел настоящее семейное счастье. Возможно, потому, что артист изначально выдвинул условие тогда еще будущей супруге — никакой карьеры и уважительное отношение к его близким.

Нелли Михайловна свое обещание сдержала и посвятила все свободное время семье. Большую проверку на прочность она прошла и в самых сложных жизненных ситуациях, в том числе когда артист столкнулся с онкологическим заболеванием. До последней минуты Нелли Михайловна оставалась рядом с любимым мужем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вдова Иосифа Кобзона готовится к новой свадьбе.