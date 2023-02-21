Путин призвал пересмотреть нормы УК по экономическим преступлениям

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Частный бизнес сумел проявить свою силу в условиях сдерживания России.

Президент РФ Владимир Путин предложил декриминализировать часть норм УК по экономическим составам преступлений. Об этом глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию.

«Важнейший элемент экономического суверенитета — это свобода предпринимательства», — отметил Путин.

Глава государства добавил: именно частный бизнес доказал, что умеет адаптироваться и обеспечивать рост экономики в непростых условиях, когда остальной мир оказывает давление на Россию и пытается сдержать ее. Каждая инициатива, направленная на пользу стране, должна быть поддержана, считает политик.

«Считаю в этой связи правильным вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов, конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит, нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему», — прокомментировал он.

Президент подчеркнул, что движение к декриминализации части норм УК необходимо. Он выразил надежду, что парламент, правоохранительные органы и другие государственные структуры тщательно проработают его поручения в этой сфере.

В заключение Путин призвал принять дополнительные меры, которые направлены на ускорение процесса деофшоризации (Создание законодательных инициатив в РФ - Прим. ред.) в экономической сфере. По его словам, ключевые сектора бизнеса должны действовать в рамках российской юрисдикции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявил о необходимости подготовки специалистов в сфере электроники.