Путин заявил о важности связи родителей и детей с преподавателями

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Государство активно занимается модернизацией образовательной сферы в стране. Это касается и школьного, и высшего образования.

Преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны. Об этом в рамках послания Федеральному Собранию сказал глава РФ Владимир Путин. Президент пояснил, что труд учителя очень важен.

«Важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности учителям, а учителя об уважении и любви к родителям, давайте помнить об этом всегда», — сказал Путин.

Перед этим глава страны говорил о необходимости подготовить за ближайшую пятилетку миллион специалистов в сфере электронной промышленности. Он поручил ответственным внести соответствующие изменения в законодательство.

Особо подчеркнуто, что изменения не коснутся нынешних студентов, их дипломы не станут пересматривать. Более того, можно пройти дополнительное обучение, если того требует специальность. Таким образом перед подрастающим поколением профессионалов откроются новые возможности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какова была численность аудитории на послании Федеральному Собранию.