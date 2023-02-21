Глава ЦИК Памфилова рассказала про подготовку к выборам в новых регионах РФ

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Подготовка к выборам зависит от хода спецоперации.

В новых регионах России активно идет подготовка к выборам 2023-го и президентским выборам 2024-го. О подготовке подробно рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова в беседе с URA.RU.

По ее словам, ход выборов очень сильно зависит от хода спецоперации.

«Мы не можем прогнозировать, на каком этапе будет проходить спецоперация и что будет происходить на территориях новых регионов РФ. Но если обстановка будет критическая, то выборы проводиться не будут», — сообщила Элла Памфилова.

По ее словам, подготовка к выборам в новых регионах все равно идет полным ходом. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях процедура выборов будет устроена так же, как и во всех остальных регионах России.

Единый день голосования должен состояться в сентябре. Как отметила Элла Памфилова, избирательные комиссии уже формируются.

Ранее 5-tv.ru писал, что выборы в 2023-м и президентские в 2024-м пройдут строго по закону.