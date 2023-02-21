Конкретные предложения: политолог Светов оценил слова Путина о семьях бойцов СВО

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Эксперт обратил внимание, что президент в своем послании говорил о мире и созидании, а не о конфликте, как ожидали многие.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучил конкретные предложения по поддержке семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. На это обратил внимание политолог и журналист Юрий Светов.

«Очень важную часть послания заняли конкретные предложения о помощи, поддержке семей тех, кто воюет, поддержке тех, кто потерял своих близких. Совершенно конкретные озвучены результаты», — подчеркнул эксперт.

Еще одним важным заявлением главы государства, по мнению Светова, стало то, что новые регионы России — Донецкая и Луганская народная республики, Запорожская и Херсонская области — получат в ускоренном порядке те формы поддержки, которые существуют во всей России. В частности, президент заявил о поддержке семей с детьми, родившимися после 2007 года, отметил политолог.

«Ожидание было, что президент в этом послании будет говорить о войне, а он говорил о мире и созидании. И о специальной военной операции он говорил именно в плане благодарности всем, кто воюет в Донбассе и кто поддерживает внутри страны — обо всех отраслях промышленности, о науке, культуре, образовании, волонтерах. <…> Вот это я бы выделил. То есть речь шла о созидании страны», — подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил создать специальный государственный фонд для персональной, адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранов СВО.