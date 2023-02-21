Путин отметил бесценность опыта спецоперации для развитии российской армии

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

Полученные в ходе СВО знания позволят внести в план развития российской армии качественные изменения.

Глава РФ Владимир Путин рассказал, какую роль опыт специальной военной операции России играет в дальнейшем развитии и укреплении российской армии и флота. По его словам, боевой опыт, полученный в ходе СВО — бесценен и будет учтен. Об этом президент заявил в ходе послания Федеральному собранию.

Лидер государства отметил, что его указом уже утвержден план строительства развития ВС РФ до 2025 года. Сейчас идет работа над внесением коррективов в этот план, добавил Путин.

«В основу наших дальнейших шагов по укреплению армии и флота, по текущему и перспективному развитию Вооруженных сил должен быть, безусловно, положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции — он чрезвычайно для нас важен, можно сказать, абсолютно бесценен», — прокомментировал он.

Правда за нами: главные заявления Путина из послания Федеральному собранию

Владимир Путин подчеркнул, что новые коррективы, которые будут вноситься для дальнейших шагов по развитию подразделений ВС РФ, будут выстроены с учетом текущих знаний. По его словам, уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами сейчас составляет более 91%. Путин отметил, что столь высокий качественный уровень должен пролеживаться по всем компонентам вооруженных сил России.

Ранее 5-tv.ru писал, при каком условии Россия испытает ядерное оружие.