Путин предложил создать государственный фонд для помощи семьям участников СВО

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Нужно выходить на новый уровень по всем компонентам вооруженных сил, считает глава государства.

Президент России Владимир Путин предложил создать специальный государственный фонд для персональной, адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранов СВО. Об этом он сообщил в ходе своего послания Федеральному собранию.

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«Мы все понимаем, как невыносимо тяжело сейчас женам, сыновьям, дочерям павших воинов, их родителям, которые воспитали достойных защитников отечества, таких же, как и молодогвардейцы краснодона, как юноши и девушки, которые в годы ВОВ боролись с нацизмом, отстаивали Донбасс, об их мужестве, стойкости, величайшей силе духа, жертвенности и сегодня помнит вся россия, наш долг поддержать семьи, потерявшие родных близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию, семья каждого участника СВО должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом», — заявил глава государства.

По итогу Владимир Путин предложил создать такой фонд, который будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в трудоустройстве.

За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный координатор, который в ходе личного общения будет решать возникающие вопросы. Также, по словам президента, не должно быть никакой бюрократии, работа фонда — открытой.

«Считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех военнослужащих, для всех участников СВО, в том числе и для добровольцев регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», — заключил глава государства.

Спецоперация продолжается с февраля 2022 года. Из-за массированных обстрелов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку, чтобы защитить граждан от геноцида со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин озвучил главные причины начала СВО во время послания Федеральному собранию.