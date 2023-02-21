Путин озвучил обстоятельство, при котором Россия испытает свое ядерное оружие

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Лидер государства призвал Минобороны и Росатом быть наготове.

Россия испытает свое ядерное оружие, если в США проведут аналогичные испытания. Об этом во время послания Федеральному собранию сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава страны объяснил, что Москве известна вся подноготная США. По его словам, в Штатах истекают гарантийные сроки годности к боевому применению некоторых видов боеприпасов. В этой связи, отметил он, американские деятели всерьез задумались об испытании ядерного оружия. Путин добавил, что нельзя оставить без внимания разработку новых типов ядерных боеприпасов США.

«В этой ситуации Министерство обороны и Росатом должны обеспечить готовность к использованию российского ядерного оружия», — заявил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не пойдет на это шаг первой. Поводом к такому решению могут послужить лишь аналогичные испытания на Западе.

«Ни у кого не должно быть опасных иллюзией, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», — заключил политик.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия приостанавливает свое участие в ДНСВ.