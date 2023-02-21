Маткапитал в Донбассе и Новороссии будут выдавать за детей с 2007 года

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В свое время аналогичное решение было принято для Крыма и Севастополя.

Владимир Путин предложил распространить материнский капитал в России на новые регионы. Об этом он сообщил в ходе послания Федеральному собранию. Он напомнил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей после вхождения в состав России имеют полное право на маткапитал.

«Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года», — сказал глава государства.

Он также напомнил, что власти в свое время приняли подобное решение для Крыма и Севастополя. Еще в прошлом, 2022 году, Владимир Путин заявлял, что программу материнского капитала продлят до конца 2026 года.

Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. Теперь, с этого года, выплата за рождение первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей, за второго - 779 тысяч. Те семьи, которые ранее уже получали выплату, получат доплату в 189,5 тысячи.

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