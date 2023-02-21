Путин: войну развязал Запад, а Россия пытается ее остановить

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Реакция Москвы была необходима для защиты людей на исторических землях.

Владимир Путин сообщил, что Россия использует силу, чтобы остановить войну, развязанную Западом. Об этом глава РФ заявил во время послания Федеральному собранию в Гостином дворе.

«Это они (Запад — Прим. ред) развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить», — прокомментировал он.

Лидер государства объяснил, что западные страны в ускоренном режиме разворачивали свои военные базы и биологические лаборатории у российских границ. Также, отметил он, киевский режим планировал развернуть карательную операцию в Донбассе.

По его словам, реакция России была необходима для защиты людей на исторических землях. Сейчас РФ продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса. Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин озвучил главные причины начала СВО.