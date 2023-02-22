«Недруги были не рады»: Лещенко о триумфе российских баскетболистов на Олимпиаде-1972

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Лещенко рассказал, что это событие стало неожиданным для всего мира.

Народный артист СССР, эстрадный певец Лев Лещенко вспомнил о триумфе советских баскетболистов на Олимпиаде в 1972 году в Мюнхене. В годы холодной войны между Штатами и СССР это событие мир воспринял как победу, не только спортивную, отметил артист. Последние три секунды финального матча показали, что русские умеют бороться до конца и секунда — не пустой звук стрелки на часах, а время, которое может менять историю. Вот и сейчас, в противостоянии двух держав, РФ решила не подставлять вторую щеку.

А тогда, до окончания игры и победы американской сборной, оставалось три секунды, разрыв между соперниками составлял одно очко (50:49). И сирена прозвучала, но преждевременно — по ошибке судьи хронометражиста. Американскую сборную вернули на площадку, чтобы отыграть три секунды до конца. И в это время Иван Едешко сделал мощную передачу через всю площадку на Александра Белова, а он спокойно поймал мяч, выпрыгнул и аккуратно уложил его в кольцо.

«Очень хорошо помню те секунды, которые мы не доиграли и вернули мяч, и Едешко Ваня дал прекрасный пас, и Вольнов забил, и это был триумф нашего баскетбола. Это было настолько неожиданно, что спортивный мир, мир баскетбола, был потрясен! <…> Но сам факт того, что это был конфликт: три секунды противостояния, США — СССР. В годы холодной войны это было неожиданно для всего мира», — поделился Лев Лещенко на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ с корреспондентом 5-tv.ru Светланой Шевченко.

Как спортивный болельщик со стажем он не сомневается, что спорт — это витрина России. На ледовой арене или баскетбольном поле страны показывают — кто есть кто.

«И когда мы приносим победы нашему Отечеству, это воспринимается очень здорово. Конечно, недруги не очень рады и довольны, когда мы побеждаем, это не только триумф нашего спорта, но и нашей жизни», — подчеркнул певец.

И вот через 50 лет после тех событий, видимо, снова назрела необходимость повторить триумф со стороны РФ. Не только в спорте, конечно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Лев Лещенко призвал не подталкивать молодых артистов к патриотизму.