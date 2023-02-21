Путин призывал почтить память погибших в ходе СВО

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Лидер государства подчеркнул, что любые нужды семей участников СВО должны удовлетворяться «без волокиты».

Президент России Владимир Путин призвал почтить память погибших военных, женщин и стариков. Глава РФ заявил, что каждая семья, утратившая своих родных в боевых действиях, должна быть окружена заботой.

Глава государства отметил, что сейчас женам, родителям и детям павших воинов невыносимо сложно. Он выразил благодарность гражданам за воспитание достойных защитников Отечества, которые ценой собственной жизнью защищают мирных граждан Донбасса.

«Наш долг — поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию», — добавил Путин.

Он отметил, что семья каждого участника СВО должна быть в «зоне постоянного внимания», а все возникающие у них нужды должны удовлетворяться без промедлений и «волокиты».

Владимир Путин также заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, почему обращение Владимира Путина проходит в сложное время.