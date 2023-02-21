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Российская армия нанесла большой ущерб технике и живой силе противника в зоне спецоперации.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Об успехах российской армии рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Наибольший урон противнику российские войска нанесли на херсонском направлении. За сутки там удалось уничтожить самоходную гаубицу «Акация», две гаубицы «Гвоздика» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы от США. Также ВС РФ уничтожили целый склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, на купянском направлении уничтожено три боевые машины, танк, три легковых автомобиля, гаубица Д-20 и артиллерийская система американского производства.

Больших успехов российские войска добились также на краснолиманском направлении — за сутки удалось ликвидировать более 200 военнослужащих ВСУ, а также три боевые машины, одну боевую машину РСЗО «Град», самоходную гаубицу «Гвоздика», гаубицу Д-30 и две гаубицы от США.

На донецком направлении армия России смогла уничтожить боевые машины, самоходные гаубицы, пусковые установки системы HIMARS и склад боеприпасов. Аналогично на южно-донецком и запорожском направлениях — два танка, три боевые машины и гаубица Д-20.

Авиация Вооруженных сил (ВС) России за сутки ликвидировала 94 артиллерийских подразделения ВСУ. Средствами ПВО уничтожено десять украинских беспилотников и сбиты два реактивных снаряда и две тактические ракеты.

Потери среди военнослужащих для ВСУ оказались не менее масштабными — всего за прошедшие сутки российская армия уничтожила более 510 украинских военных.

Спецоперация продолжается с февраля 2022 года. Из-за массированных обстрелов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку, чтобы защитить граждан от геноцида со стороны киевского режима.

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